Завершился капремонт корпуса Осташевского отделения Волоколамской больницы

Специалисты завершают работы по ремонту Осташевского отделения Волоколамской больницы. Они уже выполнили чистовую отделку и заменили все инженерные системы.

Строительная готовность главного корпуса уже составила 80%. Ход работ проверила глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова.

«После завершения капремонта главного корпуса Осташевской больницы местные жители не узнают прежнее здание. Здесь установят большой грузопассажирский лифт для перевозки пациентов на каталках, санузлы появятся в каждой палате, все входные группы оснастят пандусами для удобства маломобильных групп населения», — отметила Наталья Козлова.

Сейчас на площадке работают 38 человек. Чистовую отделку уже закончили, окна и двери обновили так же, как и инженерные системы. Все работы должны закончить в течение недели.

После строители перейдут к ремонту стационара. Там уже развели инженерные коммуникации. Помещения готовят под покраску и укладку плитки.

Также специалисты усилили строительные конструкции, заменили аварийные плиты перекрытия и кровлю, завершили отделку фасада.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».