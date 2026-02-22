Завершился финальный этап соревнований «TOPSKI FAMILY

22 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошел третий, заключительный этап соревнований «TOPSKI FAMILY». Участниками мероприятия стали более тысячи лыжников и двадцать корпоративных команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках этапа участникам были предложены индивидуальные дистанции от 600 метров до 15 километров. Соревнования открыла традиционная разминка с Александром Панжинским, серебряным призером Олимпийских игр. «Фантастическая зима в Подмосковье в этом году, много снега, и самое главное — много лыжников, которые наслаждаются, улыбаются», — отметил Панжинский.

Для семей с детьми были организованы семейный зачет и семейные эстафеты. Для организаций была предусмотрена традиционная корпоративная эстафета в четыре этапа по одному километру. Также в этом сезоне появился новый формат для представителей спортивных клубов.

Специальными гостями на гонке стали участники шоу «Титаны»: Георгий Скурихин, Владимир Чайка, Николай Бобылев, Даниил Соловьев и Яна Костенко. Они вышли на дистанции вместе с другими лыжниками и приняли участие в эстафетах.

Для победителей были приготовлены кубки и подарки от спонсоров. Кроме того, специальные призы получили лучшие шесть пар «ребенок-родитель» по суммарному результату в семейном зачете. На финише каждого лыжника ждала уникальная авторская медаль сезона 2025/2026.

С результатами соревнований можно ознакомиться на официальном сайте события: [topski.pro/topskifamily](https://topski.pro/topskifamily).

С мая 2026 года в Московской области начнется беговая серия турниров «TOPSKI FAMILY». Первый старт пройдет 24 мая в Парке Малевича в Одинцово. О старте регистрации на забеги будет объявлено дополнительно.