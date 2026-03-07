Завершился финальный этап Кубка России по конькобежному спорту

В Коломне на льду конькобежного центра «Коломна» завершился пятый и заключительный этап Кубка России по конькобежному спорту сезона 2025/2026. Спортсмены провели финальные старты и подвели итог борьбы за кубковые очки.

На дистанции 1500 метров у женщин победу в кубковом зачете одержала Дарья Качанова из Нижегородской области с 570 очками. Второй стала Елена Еранина, представляющая Московскую и Владимирскую области, с результатом 420 очков. Третье место заняла Екатерина Кошелева из Свердловской области с 380 очками.

Среди мужчин лучшим на дистанции 1500 метров по итогам сезона стал Степан Чистяков из Челябинска с 440 очками. Серебро у Артема Снеткова из Санкт-Петербурга — 362 очка, бронза — у Данила Смирнова, выступающего за Кировскую и Костромскую области, с результатом 350 очков.

Не менее напряженной была борьба в масстарте. У женщин одинаковое количество очков — по 678 — набрали Елена Еранина и Елизавета Агафошина из Москвы. Всего два балла им уступила Олеся Фролова из Нижегородской области с результатом 676 очков.

В мужском масстарте победителем кубкового зачета стал Иван Фруктов из Москвы с 622 очками. За ним расположились Даниил Беляев из Красноярского края с результатом 564 очка и Даниил Чмутов, представляющий Московскую и Саратовскую области, с 562 очками.

В финальном этапе Кубка России приняли участие 106 спортсменов из 16 регионов России, а также команда Республики Беларусь.