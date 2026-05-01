Завершился фестиваль пасхального творчества «Фаворский свет

В городе Дмитров Московской области 30 апреля завершился V Всероссийский инклюзивный фестиваль пасхального творчества «Фаворский свет». Гала-концерт состоялся в Центре детского творчества «Радуга». Также в этот день была открыта выставка детских рисунков на пасхальную тематику.

Фестиваль длился почти десять недель — с начала Великого поста. Около шестисот юных артистов приняли участие в концертах и спектаклях очно, а более двухсот присоединились онлайн.

Инициатива проведения фестиваля принадлежит Центру духовно-творческого развития личности и поддержки культурного наследия «Фавор» при Спасском храме Дмитрова. Соорганизатором мероприятия впервые выступило дмитровское управление образования.

В программе фестиваля были не только выступления артистов из театральных студий, музыкальных коллективов, начинающих литераторов, художников и воспитанников воскресных школ. Также проводились экскурсии по музеям и святым местам Москвы и Подмосковья, музыкальные мастер-классы и уроки иконописи и древнерусской каллиграфии.