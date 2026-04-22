Олимпиада по направлению «История и музеи» прошла в «Новом Иерусалиме» в Истре

В Музее «Новый Иерусалим» завершился второй очный этап Подмосковной олимпиады школьников по направлению «История и музеи». Более 3,9 тысяч школьников из Подмосковья и других регионов РФ участвовали в интеллектуальных соревнованиях с 7 по 19 апреля.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, Музей выступает партнером в проведении очного тура интеллектуальных состязаний и принимает учащихся 7–11 классов уже в четвертый раз.

Этап, проходивший в музее, был посвящен выставочному проекту «Лаки. Большая история в миниатюре», объединившему около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Экспозиция рассказывает о богатой истории нашей страны через шедевры лаковой миниатюры.

«Уже в четвертый раз мы с радостью принимаем участников Олимпиады! Две недели подряд здесь кипела работа: сотни ребят из разных уголков страны каждый день с увлечением выполняли задания и погружались в атмосферу выставки», — отметила генеральный директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Олимпиада открыта для всех регионов России по 24 общеобразовательным предметам. В прошлом году музей принимал участников Олимпиады по теме «Александр Лабас и его эпоха».

Организатором Олимпиады выступает Министерство образования Московской области, а оператором — Образовательный центр «Взлет» Гимназии им. Е. М. Примакова.