Почти 34 тысяч человек посетили выставку Николая Рериха в Звенигороде

По данным Министерства культуры и туризма Московской области, за время работы выставки ее посетили 33,8 тысячи зрителей. В экспозиции было представлено 40 живописных полотен из собрания Государственного Русского музея, среди которых знаменитые «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», а также гималайские пейзажи и другие произведения мастера.

Более 500 экскурсий по экспозиции посетило свыше 8 тысяч человек. Кроме того, была подготовлена обширная параллельная программа, включающая спектакли, лекции, интерактивные и музыкальные мероприятия. Эти события привлекли более 600 гостей.