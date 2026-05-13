Завершилась церемония закрытия второго потока проекта «Капитаны образования»

Тринадцатого мая прошла торжественная церемония закрытия второго потока проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». В мероприятии приняли участие более 300 человек, включая участников проекта, руководителей муниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных организаций региона.

С приветственным словом к участникам обратилась министр образования Московской области Ингрид Пильдес. В ходе церемонии состоялось вручение сертификатов участникам, включенным в кадровый резерв и планируемым к назначению на должности руководителей общеобразовательных организаций Московской области.

По данным пресс-службы Министерства образования Московской области, из 188 поданных заявок отбор прошли 55 человек, 47 защитили проекты. 41 участник прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности руководителя и вошел в кадровый резерв Подмосковья, назначение в образовательные организации региона планируется для 22 человек.

В рамках проекта участники подготовили креативные видеовизитки и представили экспертному жюри концепции и идеи по развитию сферы образования Московской области. По итогам выполнения заданий был сформирован список финалистов, которые получили возможность пройти специальную образовательную программу, включающую мастер-классы от отраслевых экспертов, стажировки и менторскую поддержку для дальнейшего профессионального развития.

Организатором проекта является Министерство образования Московской области, а региональным координатором — Корпоративный университет развития образования (КУРО).