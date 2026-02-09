Первая неделя чемпионата «Профессионалы» завершилась в Подмосковье

В Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина с 2 по 9 февраля проходила первая неделя Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники соревновались в двух компетенциях. В первой — «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» — конкурсанты в течение трех дней занимались диагностикой и восстановлением работоспособности БВС мультироторного и самолетного типа. Они также выполняли обслуживание силовой установки и полезной нагрузки БВС, ремонтировали рабочие поверхности БВС из композитных материалов.

Во второй компетенции — «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов» — участники демонстрировали полный алгоритм действий экипажа БВС: планирование авиационных работ, предполетную подготовку БВС различных типов, сборку пусковой установки и подготовку наземной станции управления, выполнение аэрофотосъемки и обработку полученных данных.

Все конкурсанты показали высокий уровень профессиональной подготовки и мотивации к достижению результатов. Имена победителей будут объявлены на церемонии закрытия чемпионата 28 февраля.