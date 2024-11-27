Волонтеры из Серпухова вернулись из гуманитарной поездки в зону СВО

На этот раз в передовую зону и приграничные территории были отправлены маскировочные сети, теплая одежда, продукты питания, медикаменты и средства гигиены. Помощь собирали совместно с волонтерами из объединений «Сети фронту», «Zастава жизни», «Помощь для своих», а также Центром помощи участникам специальной военной операции и родителями воспитанников центра «Серпухович».

Гуманитарная работа объединяет сотни жителей Серпухова, которые стремятся поддержать тех, кто стоит на защите Родины.

К Новому году и Рождеству участники центра планируют новую поездку, чтобы доставить подарки и создать для военных праздничное настроение.

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