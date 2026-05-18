Завершены основные работы по строительству станции обезжелезивания в Сафонтьеве

В деревне Сафонтьево под Истрой специалисты подрядной организации завершили обвязку насосной группы второго подъема на строительстве станции обезжелезивания воды. Они подключили счетчики-расходомеры и проверили затяжку соединений.

Станция представляет собой быстровозводимый каркасный павильон бело-синего цвета с современным оборудованием для очистки воды. Установлены фильтр «Аэромаг» и два активационных накопителя из полиуретана объемом 9 кубических метров. Срок эксплуатации оборудования превышает 50 лет. Фильтр способен очищать до 500 кубометров воды в сутки и самостоятельно промываться в гидроавтоматическом режиме без использования электроэнергии.

Работы проходят по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, в этом году будет проведено 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись без прекращения подачи услуг жителям.

Бригадир подрядной организации Владимир Сергеев сообщил, что на объекте работают пять специалистов: электрики, киповцы и сантехники. Основные работы завершены, осталось провести электротехнические работы, подключиться к водозаборному узлу и провести испытания. Готовность объекта составляет 80%, станцию планируют сдать в эксплуатацию в начале июня текущего года.