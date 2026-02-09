Завершены конкурсные отборы в программе «Земский учитель»

В Московской области и других регионах России успешно завершены конкурсные отборы в рамках федеральной программы «Земский учитель». В этом году были распределены 11 квот, все вакансии на 2025 год заполнены.

Новые педагоги будут работать в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Одинцовском, Пушкинском, Талдомском округах, а также в Домодедове, Истре, Красногорске и Подольске.

Участники программы получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, которую можно использовать, в том числе, на улучшение жилищных условий.

Программа «Земский учитель» реализуется Министерством просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ее цель — обеспечить образовательные организации в сельской местности и малых городах квалифицированными педагогическими кадрами.

По данным Минпросвещения России, в 2025 году было открыто 599 вакантных позиций в 79 субъектах Российской Федерации. Все вакансии были успешно заполнены, и с новыми педагогами заключены трудовые договоры.