Завершены демонтажные работы в здании школы на улице Зайцева

На стройплощадке школы на улице Зайцева завершился этап демонтажа, и сейчас рабочие активно занимаются общестроительными работами. Они усилили дверные проемы и приступили к остеклению. Внутри здания специалисты укладывают плитку, делают стяжку пола, монтируют каркасы под новые стены и перегородки. Для выравнивания полов используется керамзит.

После завершения реконструкции в школе изменится планировка. Появится отдельное пространство для раздевалок и душевых для мальчиков и девочек, которых раньше не было. Учебные кабинеты будут расположены по-новому, библиотека станет компактнее, а для уроков труда оборудуют отдельные помещения.