Школу № 9 в Луховицах капитально отремонтируют к сентябрю

В ходе капитального ремонта здания школы № 9 в Луховицах завершены демонтажные работы. Сейчас ведутся общестроительные мероприятия.

«На объекте в Учебном переулке задействованы 35 человек и 2 единицы техники. Демонтажные работы завершены. Ведутся кровельные и фасадные работы, устройство полов, штукатурка стен, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Открытие обновленного учебного заведения запланировано на 1 сентября 2026 года.

Здание школы, построенное в 1994 году и имеющее площадь более 2,6 тысяч квадратных метров, ожидает замену инженерных коммуникаций, ремонт кровли, обновление сантехники, окон и дверей, модернизацию входных групп и пищеблока, а также установку новой мебели и оборудования.