Завершено строительство поликлиники на улице Мира

Строительство поликлиники на улице Мира подошло к концу. Сейчас специалисты заняты пусконаладочными работами инженерных систем и установкой медицинского оборудования.

В здании созданы комфортные условия: обустроены медкабинеты, зоны ожидания, детские уголки и комната здорового ребенка. Территория вокруг поликлиники озелена, там установлены велопарковка и детская площадка.

Новая поликлиника будет обслуживать почти 30 000 детей, принимая до 500 посещений в смену. Здесь будут располагаться отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, а также отделения УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет. Предусмотрены кабинеты узких специалистов: эндокринолога, дерматолога и аллерголога. Планируется открыть дневной стационар и реабилитационное отделение.

Современное медицинское оборудование, включая рентген-аппарат на два места, УЗИ экспертного класса и ЛОР-комбайны, сделает диагностику и лечение более эффективными. В поликлинике будут работать 45 врачей и 84 специалиста среднего медицинского персонала. Впоследствии штат планируется расширить, пригласив еще четырех педиатров, семь медсестер, двух офтальмологов и хирурга.