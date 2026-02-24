Еще 800 человек расселили из аварийных домов в Подмосковье

На прошлой неделе в ряде городских округов Московской области, включая Богородский, Жуковский, Каширу, Коломну, Можайский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский и Талдомский, было расселено 801 человек из аварийного жилищного фонда. Переселение коснулось 345 жилых помещений общей площадью 12 911,22 квадратных метров.

Гражданам была выплачена выкупная стоимость, а также приобретены квартиры на вторичном рынке. С 2019 года более 35 тысяч семей смогли переехать в новые квартиры. Первый этап программы, который предполагал расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года, успешно завершен. Сейчас идет второй этап — переселение из домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

В 2025 году были завершены строительные работы для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. В то же время в Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе строительство домов все еще продолжается.