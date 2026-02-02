Еще 260 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на минувшей неделе произошло переселение 260 граждан из аварийного жилищного фонда. Это затронуло одиннадцать городских округов, среди которых Богородский, Воскресенск, Домодедово и другие. Общая площадь освобожденных помещений составила 4 471,28 квадратных метров.

Переселенцам была выплачена выкупная стоимость, а также приобретены новые квартиры на вторичном рынке. Расселение аварийного жилья является одной из приоритетных задач, обозначенных Президентом. В прошлом году удалось переселить более 11 тысяч человек из 45 городских округов.

С 2019 года благодаря программе новые квартиры получили более 35 тысяч семей. Первый этап, направленный на расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года, успешно завершен. Сейчас идет второй этап — переселение из домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

В 2025 году были завершены строительные работы для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. В то же время в Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе строительство домов все еще продолжается.