Завершено обустройство конуса на первой опоре моста через реку Молодильню

В районе деревни Мансурово в Московской области завершилось создание конуса на первой опоре будущего однопролетного моста через реку Молодильня. Его длина составит 40 метров.

На дороге «Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково» специалисты демонтировали опалубку откосов конуса и консолей моста, аккуратно складировав материал для последующего использования.

Руководитель проекта АО «ГИПРОСТРОЙМОСТ» Константин Ильин сообщил, что на данный момент выполнены консоли (тротуарные части моста) и на 50% уложен выравнивающий слой бетона на основание моста.

Строители планируют завершить бетонирование конусов на опоре №2, закончить укладку выравнивающего слоя и приступить к гидроизоляции моста. Также начнутся работы по созданию подходов к мосту.

Строительство ведется круглосуточно. На площадке работает 20 человек и задействовано 4 единицы спецтехники: краны, экскаватор, погрузчик. Параллельно идут работы по возведению водоотводных сооружений, чтобы дождевая вода с дороги и моста поступала в ливневые очистные сооружения и только после этого стекала в реку.

Работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области. Завершить капитальный ремонт сооружения планируют осенью текущего года.