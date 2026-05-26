Завершено обновление Центра детского творчества

Завершились ремонтные работы в Центре детского творчества. Здание полностью готово к открытию, сейчас в нем собирают оборудование. Центр оснащают новой мебелью и компьютерной техникой, готовят инновационные лаборатории для занятий VR, 3D-моделированием и робототехникой.

В двухэтажном здании площадью почти 2 000 квадратных метров строители заменили кровлю и инженерные сети, утеплили фасад, установили новые окна, двери и сантехническое оборудование. Все помещения были отремонтированы.

На территории центра появились полоса препятствий, туристическая полоса и веревочный парк. После открытия здесь смогут заниматься 1500 детей. В здании будут работать танцевальные коллективы, художественные, технические и спортивные кружки.