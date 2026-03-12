Завершено обновление центра детского и юношеского творчества

Центр детского и юношеского творчества преобразился после капитального ремонта. В здании обновили кровлю, фасад и входную группу, заменили инженерные системы и сантехническое оборудование. Все помещения привели в порядок, установили новые окна и двери.

В Академии появилась большая сцена для концертов и двухэтажная костюмерная с современным освещением. Теперь доступны два современных стрелковых тира, новый скалодром, просторные актовый и спортивный залы.

Здесь работают 66 программ дополнительного образования, включая информационные технологии, танцы, художественное и вокальное творчество. После реконструкции здания количество мест увеличилось — теперь здесь смогут заниматься до 2500 детей и взрослых вместо прежних 2000.

Капитальный ремонт проведен по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».