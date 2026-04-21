Фнальное испытание конкурса «Воспитатель года» завершилось в Подмосковье
20 апреля в Подмосковье состоялось заключительное испытание конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026», которое называлось «Профессиональный разговор». В финал вышли пять воспитателей из Ленинского городского округа, Щелково, Подольска, Химок и Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Педагоги дошкольного образования обменялись опытом и представили свои инновационные проекты. В числе финалистов были:
- Александра Лобачева из Дмитровского муниципального округа с разработкой на тему «Воспитать человека». Проект направлен на развитие у детей положительных моделей поведения, критического мышления и самостоятельности.
- Дарья Смотрова из городского округа Щелково с проектом «От аксиомы — к действию: путь к экологической культуре дошкольника». Разработка призвана сформировать у воспитанников навыки экологически ответственного поведения.
- Ольга Иванова из городского округа Подольск с игровой моделью «Мобиус». Проект нацелен на развитие у детей инициативы, самостоятельности и воображения.
- Елена Спиридонова из городского округа Химки с проектом «Этно-калейдоскоп». Разработка позволяет детям погрузиться в культуру разных народов и воспитывает патриотизм через уважение к культурному многообразию России.
- Виктория Юканова из Ленинского городского округа с проектом «Интеллектуальные лабиринты». Разработка направлена на пространственное, логическое, математическое и сенсомоторное развитие детей.