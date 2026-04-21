Фнальное испытание конкурса «Воспитатель года» завершилось в Подмосковье

Педагоги дошкольного образования обменялись опытом и представили свои инновационные проекты. В числе финалистов были:

Александра Лобачева из Дмитровского муниципального округа с разработкой на тему «Воспитать человека». Проект направлен на развитие у детей положительных моделей поведения, критического мышления и самостоятельности.

Дарья Смотрова из городского округа Щелково с проектом «От аксиомы — к действию: путь к экологической культуре дошкольника». Разработка призвана сформировать у воспитанников навыки экологически ответственного поведения.

Ольга Иванова из городского округа Подольск с игровой моделью «Мобиус». Проект нацелен на развитие у детей инициативы, самостоятельности и воображения.

Елена Спиридонова из городского округа Химки с проектом «Этно-калейдоскоп». Разработка позволяет детям погрузиться в культуру разных народов и воспитывает патриотизм через уважение к культурному многообразию России.