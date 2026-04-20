Завершено более половины строительства детского сада в ЖК «Новоград Павлино»

В жилом комплексе «Новоград Павлино» продолжается активное строительство детского сада. Строители уже завершили остекление здания, а также основные строительно-монтажные и кровельные работы. Готовность объекта превышает 55%.

Сейчас специалисты занимаются монтажом инженерных сетей и устройством вентилируемого фасада. В помещениях завершается черновая отделка. Следующим этапом будет чистовая отделка и монтаж лифтового оборудования. Ежедневно на стройплощадке работают около 40 человек.

В трехэтажном здании разместят девять групповых помещений с игровыми зонами, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами. Для детей обустроят спортивный и актовый залы, а также специализированные кружковые помещения. В детском саду будут медицинский блок, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда.

Проект учитывает принципы доступной среды: входы будут в уровень с землей, строятся широкие коридоры, расширенные дверные проемы и специализированные санитарные помещения.

Территорию детского сада комплексно благоустроят: для каждой группы оборудуют отдельные прогулочные площадки с игровыми элементами и навесами, обустроят спортивную зону, высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение. Для родителей и сотрудников сделают парковочные места.

Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2026 год.