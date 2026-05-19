Завершенность капитального ремонта школы № 21 достигла 65%

Капитальный ремонт второго учебного корпуса средней школы № 21 на улице Свердлова в поселке Загорянский городского округа Щелково выполнен на 65%, как сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Цель ремонтных работ — улучшить функциональные возможности помещений, сделать их более комфортными и удобными для учащихся и педагогов. Здание школы, построенное в 1963 году, нуждается в серьезном техническом обновлении.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций. Стройготовность объекта составляет 65%», — сообщила пресс-служба ведомства.

Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 1210 квадратных метров. Планируется обновить и утеплить кровлю, произвести наружную облицовку фасадов, заменить внутреннюю отделку помещений, обустроить новые входные группы, заменить инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию). Также в обновленную школу приобретут новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Финансирование капитального ремонта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить работы планируется в августе 2026 года.