Завершение строительства воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле

В микрорайоне Опытное поле близится к завершению строительство воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного почти на 2500 мест. На площадке работают свыше 420 человек и задействовано 17 единиц техники.

Комплекс, охватывающий площадь около 35 тысяч квадратных метров, включает школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил: «Строительная готовность — 90,1%. Ведется прокладка внутренних электрических сетей и электрических лотков, системы теплоснабжения, внутренних слаботочных сетей. Продолжается монтаж лифтов и внутренняя отделка помещений».

На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству: установка наружного освещения, обустройство проездов и тротуаров, детских игровых и спортивных площадок.

В детском саду будет 14 групп, а в школе — 84 учебных класса. Для учащихся предусмотрены 4 спортивных зала, 2 библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, помещения для изучения технологий, просторная столовая более чем на 1000 мест и медпункт.

Открытие нового образовательного комплекса запланировано на 1 сентября 2026 года.