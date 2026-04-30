Завершение строительства школы в ЖК «Лукино-Варино» запланировано на осень

В поселке Свердловский продолжается строительство школы в жилом комплексе «Лукино-Варино». На данный момент рабочие активно занимаются внутренней отделкой помещений и монтажом инженерных систем, включая пожарно-охранную сигнализацию. Здание уже подключено к городским коммуникациям, оконные проемы остеклены, а фасадные и кровельные работы успешно завершены.

Внутри здания предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр и столовая на 550 мест с пищеблоком полного цикла. Также будет функционировать блок дополнительного образования, где расположатся изостудия, хореографический зал, артистическая и помещение для хранения музыкальных инструментов.

На территории школы начались работы по благоустройству: формируются пожарные проезды и пешеходные дорожки, осуществляется вывоз строительного мусора. В ближайшее время планируется возведение спортивного ядра с беговыми дорожками, футбольным полем с искусственным покрытием и универсальной спортплощадкой с ландшафтным освещением.

С 1 сентября школа приступит к образовательной деятельности.