Завершение строительства школы в Лосино-Петровском

Строительство новой школы в поселке Свердловский г. о. Лосино-Петровский близится к завершению. Основное внимание сейчас направлено на обустройство территории вокруг школы и внутреннюю отделку помещений.

Прораб Андрей Мамаев сообщил, что «черновой» этап строительства практически завершен. Рабочие приступили к «чистовой» отделке здания. Кроме того, начались масштабные работы по благоустройству территории.

На данный момент грунт на участке поднят до нулевой отметки. Ведется активная работа по созданию пешеходной сети и обустройству спортивного ядра, которое будет включать футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, а также беговые дорожки.

Внутри здания стяжка пола и штукатурка стен выполнены более чем на 85 %. Началась «чистовая» отделка: укладка напольной плитки и покраска стен. Работы начаты с технических помещений.

Проект школы имеет свои визуальные особенности. Уже утверждена цветовая гамма помещений — светло-розовый, зеленый и голубой цвета. Главной «изюминкой» здания станет арочный вход и внутренний двор с зоной отдыха для учеников.