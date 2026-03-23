Завершение строительства школы искусств в Наро-Фоминске запланировано на май 2026 года

Строительство школы искусств «Гармония» на улице Ленина в Наро-Фоминске близится к завершению. Производитель работ Александр Данилов сообщил, что основные объемы уже выполнены, а завершить проект планируется к маю 2026 года.

Второй и третий этажи здания полностью готовы, отделка там не требуется. На первом этаже работы выполнены на 50%: специалисты шпаклюют стены, наносят лакокрасочные покрытия и укладывают плитку на потолок. Освещение смонтировано, двери установлены. Также завершается отделка полов: укладывается линолеум и керамогранит.

Внутри здания полностью подготовлена лестница, соединяющая первый этаж с вышерасположенными. Осталось установить ограждения на лестничных маршах.

Входная группа будет иметь три входа: один главный и два запасных. Все три входа в «Гармонии» оборудуют пандусами в соответствии с требованиями доступной среды.

Наружные работы также близки к завершению. Кровельные и ливневые системы выполнены на 90 процентов. Осталось завершить монтаж так называемых метровых изгибов, после чего установят светильники на фасад. Также сотрудники подрядчика выполнят укладку брусчатки и озеленение прилегающей территории.