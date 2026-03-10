Завершение строительства очистных сооружений в Лыткарино: старт опытной эксплуатации

В Лыткарино строительство очистных сооружений достигло завершающей стадии. Сейчас специалисты занимаются настройкой оборудования и комплексной проверкой всех систем. После этого начнется этап опытной эксплуатации, который включает лабораторные анализы и инструментальные замеры качества очищенной воды.

На объекте организован постоянный экологический контроль. Специалисты мониторят выбросы загрязняющих веществ, уровень шума и запахов. Кроме того, предусмотрены условия для хранения осадков и безопасность объекта при чрезвычайных ситуациях.

Когда погода станет более теплой и устойчивой, приступят к благоустройству территории. Планируется расчистить площадки, построить дороги и пешеходные зоны, а также высадить зеленые насаждения.

Очистные сооружения оснащены современным оборудованием для трехступенчатой очистки воды, включая финальное обеззараживание стоков ультрафиолетовым излучением.

Проект предусматривает завершение основного этапа в ближайшие месяцы. После этого очистные сооружения будут введены в эксплуатацию и начнут эффективно обслуживать городскую инфраструктуру.