Завершение строительства корпуса шестой гимназии к новому учебному году

На улице Банковской продолжается активное строительство нового корпуса шестой гимназии. Трехэтажное здание площадью 5,9 тысячи квадратных метров рассчитано на 300 учеников. Строительная готовность объекта уже превысила 80%.

Рабочие занимаются внутренней отделкой, устанавливают лестничные ограждения и турникеты, а также монтируют кондиционеры. Ежедневно на стройплощадке трудятся 67 человек. Цель — завершить все работы к началу нового учебного года.

Параллельно ведутся работы по благоустройству территории. Скоро начнется укладка асфальта и монтаж резинового покрытия. На стадионе появятся беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки. Рядом с новым корпусом установят детские игровые комплексы и проведут озеленение.

В новом корпусе будут обустроены учебные классы, пищеблок со столовой, помещения для продленного дня, спортивный и актовый залы. После ввода здания в эксплуатацию гимназия сможет перейти на обучение в первую смену.