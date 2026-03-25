Завершение строительства клинико-диагностического центра в ЖК «Томилино парк»

Строительство нового клинико-диагностического центра в жилом комплексе «Томилино парк» выходит на финальную стадию. Готовность объекта превысила 75%, активно ведутся отделочные, слаботочные и электромонтажные работы.

Медучреждение будет включать взрослое отделение на 400 посещений в смену и детское на 140. Для каждого отделения предусмотрен отдельный вход. Основной профиль поликлиники — проведение глубоких диагностических исследований. Высококлассное оборудование позволит проводить расширенную диспансеризацию, включающую измерение давления, лабораторные тесты, ЭКГ, флюорографию, маммографию для женщин старше 39 лет и углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19.

На первом этаже разместятся кабинеты для вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала. На третьем этаже будет работать женская консультация. Также в поликлинике будет пост скорой медицинской помощи на две бригады.

В медучреждении будут работать около 130 медиков, включая 55 врачей различных специальностей: от гастроэнтерологов до офтальмологов. Специалисты привлечены как из соседних поликлиник, так и из других регионов. Для них предусмотрены компенсации аренды жилья, единовременные выплаты при трудоустройстве и доплаты молодым врачам.

Медицинское оборудование и машины скорой помощи уже закуплены. Открытие поликлиники планируется до конца года.