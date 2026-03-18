Завершение строительства детского сада в ЖК «Ярославский квартал» близко

Строительство детского сада в ЖК «Ярославский квартал» близится к финалу, готовность объекта достигла 80%. Рабочие завершают фасадные работы и облицовку входных групп, внутри здания идет чистовая отделка.

В апреле начнутся работы по благоустройству территории: высадят газон, деревья и кустарники. Летом все работы завершатся, и садик начнут готовить к открытию.

Проект предусматривает создание 11 групп с игровыми и спальными комнатами. В детском саду будут медицинский пункт, пищеблок, музыкальный и спортивный залы. На улице сделают площадки с теневыми навесами и спортивные зоны.

Места в новом детском саду получат в первую очередь дети из четырех домов ЖК «Ярославский квартал».