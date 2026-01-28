Завершение ремонта в школе на улице Фестивальной запланировано на начало учебного года

В здании школы на улице Фестивальной продолжается капитальный ремонт. На данный момент строительная готовность объекта достигла около 30%.

Рабочие устанавливают тройные стеклопакеты и прокладывают внутренние коммуникации. Параллельно со строительством межкомнатных перегородок специалисты монтируют инженерные системы: канализацию, отопление, электроснабжение и водопровод.

Кровельные работы уже полностью завершены, включая гидроизоляцию и обустройство парапетов. Монтаж систем вентиляции запланирован на весну. После этого рабочие приступят к фасаду здания.

Ежедневно на стройплощадке трудятся более 30 специалистов. Некоторые этапы работ выполняются с опережением графика. Перед началом учебного года в школу завезут новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. С 1 сентября школа откроет свои двери для учеников.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети».