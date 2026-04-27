Завершение ремонта в школе имени С. А. Красовского в Монино запланировано на начало учебного года

Ремонтные работы в четвертом корпусе школы имени С. А. Красовского на улице Баранова в Монино продолжаются. На данный момент строительная готовность объекта превысила 35 %.

Строители активно занимаются утеплением фасада и заменой оконных блоков. Параллельно специалисты прокладывают слаботочные системы, а также системы электроснабжения и освещения.

Работы ведутся на площади 4300 квадратных метров. В процессе задействованы 50 специалистов и одна единица техники.

В рамках капитального ремонта в здании школы планируется полная замена кровли, обновление фасада и внутренней отделки, обустройство входных групп, модернизация систем отопления, вентиляции и канализации. Перед началом учебного года закупят новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию. Уже 1 сентября обновленная школа будет готова принять учеников.