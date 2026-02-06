Завершение ремонта в отделении Талдомской больницы

В Талдомском отделении Дубненской больницы близится к концу ремонт одного из корпусов. Здание заметно преобразилось.

Снаружи заменили кровлю и утеплили фасад, зашили его отделочными панелями и заасфальтировали отмостку. Старые окна сменили на современные пластиковые стеклопакеты. Создали удобную входную группу.

Внутри корпуса отделочные работы уже завершены. Установлены таблички с поэтажной навигацией и обозначением кабинетов. Бригада мастеров заканчивает монтаж розеток и выключателей, проводит пусконаладочные работы инженерных коммуникаций и системы связи.

Параллельно идет уборка территории и вывоз мусора. Скоро начнут готовить помещения для установки новой мебели и медицинского оборудования.

Изначально в здании размещался родильный дом. После ремонта здесь откроют дневной стационар, женскую консультацию, стоматологию и процедурные кабинеты.

Больница состоит из нескольких строений. Первый корпус «А» пока не ремонтировали, а корпус «Б» сейчас обновляют. Их соединит теплый переход. Еще один, лечебный корпус, находится чуть правее.