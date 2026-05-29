Завершение ремонта в музыкальной школе имени А. А. Алябьева

Ремонтные работы в детской музыкальной школе имени А. А. Алябьева, расположенной на улице Малышева, идут полным ходом. Строение, возведенное в 1958 году, заметно преобразилось: обновились фасад, входная группа, крыша и оконные рамы.

Внутри здания также произошли значительные изменения — в холлах уложена плитка, залиты черновые полы, приведены в порядок лестницы и подоконники. Впереди у рабочих — установка откосов, новых дверей и подвесных потолков.

Капитальный ремонт предусматривает полную замену всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Уже в начале сентября ученики смогут продолжить занятия в обновленной школе.