Школу в поселке Малино отремонтируют к сентябрю
Ремонтные работы в здании Малинской школы продолжаются. На данный момент строительная готовность объекта составляет более 70%.
Строители возводят внутренние перегородки и занимаются чистовой отделкой. Параллельно ведется устройство инженерных сетей и монтаж радиаторов отопления.
Ранее в здании уже обновили кровлю, установили новые окна и двери. Часть строителей продолжает фасадные работы, другие утепляют пристройки со спортзалом и пищеблоком с помощью минеральной ваты.
На территории школы началось благоустройство и создание спортивного ядра. Здесь планируют сделать футбольное поле, беговые дорожки и места для отдыха.
Все работы планируется завершить в августе, а 1 сентября школа торжественно откроется.