Завершение ремонта в детском саду № 51 запланировано на третий квартал 2026 года

В городском округе Серпухов, в микрорайоне Ивановские Дворики, строители завершают внутреннюю отделку и начинают работы по фасаду здания детского сада № 51 образовательного комплекса «Центр детства».

По сообщению начальника участка ООО «СтройИнвест» Игоря Лупашина, рабочие занимаются монтажом подвесных потолков, завершением укладки плитки и покраской потолков в новом пищеблоке. После отделки планируется установка сантехнического оборудования, для которого уже подведены все коммуникации. Внутри помещений завершен монтаж системы отопления и электрики.

Сейчас рабочие установили строительные леса и приступили к утеплению фасада плитами на основе минеральной ваты толщиной 150 миллиметров. Площадь фасада составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Другая бригада строит входные группы и заливает бетонные пандусы.

На объекте задействовано около 50 человек. Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети».