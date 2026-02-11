Завершение ремонта в детской музыкальной школе Электростали ожидается к 1 сентября

В детской музыкальной школе городского округа Электросталь по адресу ул. Николаева, д. 11, успешно завершен первый этап капитального ремонта. Специалисты выполнили демонтаж, укрепили фундамент и колонны, восстановили пристройку и завершили штукатурку фасада.

На текущий момент на объекте работает 25 человек, включая инженерный состав. Тринадцать специалистов заняты монтажом металлоконструкций. Общая готовность здания достигла примерно 45%.

В ближайшее время рабочие приступят к заливке перекрытий левого крыла площадью около трехсот квадратных метров. После этого работы продолжатся в правом крыле. Параллельно планируется завершить монтаж металлоконструкций и приступить к утеплению внешних стен. Также идет прокладка вентиляции и канализации.

Открытие обновленной музыкальной школы запланировано на 1 сентября.