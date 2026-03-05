Завершение ремонта школы на улице Войкова запланировано на 2026 год

В настоящее время строительная готовность здания школы на улице Войкова составляет примерно 10 процентов. На объекте активно ведутся демонтажные работы, а также начато возведение новых внутренних кирпичных и блоковых перегородок.

В ходе капитального ремонта и реконструкции планируется расширение помещений санузлов и создание дополнительных кабинетов для учителей и завучей. Общая площадь работ составляет 8 100 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрены фасадные и кровельные работы, ремонт входных групп, а также замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети». Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.