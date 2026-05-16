Завершение ремонта Орехово-Зуевского техникума запланировано на лето

На улице Центральной близится к концу ремонт первого учебного корпуса и мастерских Орехово-Зуевского техникума. Ежедневно около 35 специалистов трудятся на площади 3,1 тысячи квадратных метров. Сейчас строительная готовность превышает 80%.

Строители заканчивают обновлять кровлю и фасад, а внутри здания активно ведутся отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Внутри будут просторные классы, спортивный зал и раздевалки. Техникум оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы Подмосковья по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети». Общестроительные работы планируют полностью завершить в июле, а благоустройство прилегающей территории проведут в 2027 году.