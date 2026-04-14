Завершение ремонта гимназии в Клину: сроки поджимают

В гимназии имени К. Д. Ушинского в городе Клин строители завершили заливку полусухой стяжки полов на первом и втором этажах. На третьем этаже работы ведутся с использованием легкой стяжки, чтобы не перегружать конструкцию пола, который уже был засыпан керамзитом.

На третьем этаже рабочие также завершили штукатурку новых стен из газобетонных блоков. На втором этаже эти работы выполнены на 70%, а на первом только начинаются.

Важным этапом является подготовка к усилению перекрытий всех этажей. Строители расшивают швы, заделывают их специальным составом и шлифуют. Завершающим этапом станет заклейка углеволокном.

Параллельно подрядчик приступил к обновлению мягкой кровли на площади две тысячи квадратных метров. Специалисты укладывают два слоя утеплителя, после чего покроют кровлю технониколем общей толщиной 200 миллиметров.

Фасад здания на 60% уже утеплен и выровнен. После завершения этих работ его покроют декоративной штукатуркой и покрасят.

Также идет монтаж новой пятиметровой входной группы. Уже выкопан котлован, следующим этапом станет бурение свай глубиной три метра и заливка их бетоном. В проекте впервые предусмотрено обустройство пандуса для маломобильных граждан.

Сейчас на объекте работают 75 человек и две единицы техники. Ремонт гимназии проводится в рамках государственной программы, и учреждение планируют открыть 1 сентября.