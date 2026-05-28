Завершение реконструкции Пироговской трассы близится

Второй этап реконструкции Пироговской трассы продолжается, работы активно идут на путепроводе. На данный момент строительная готовность составляет 86%, правая часть моста практически завершена.

В ближайшее время рабочие приступят к ремонту левой части шоссе. Под магистралью уже проведены подготовительные работы: переложены все коммуникации, переустроены сети связи. На участке трассы в направлении микрорайона Поселок Пироговский и Мытищинской хорды установлены мачты освещения.

После завершения ремонта на этом участке будут обустроены по две полосы движения в обе стороны. Вдоль обновленного отрезка дороги появится вело-пешеходная дорожка, а также будет установлен светофор.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет около двух километров, а пролет моста — 80 метров. На стройплощадке работает шесть человек и задействовано две единицы техники.