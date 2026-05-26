Приём заявок на участие в танцевальном фестивалепродлится до 5 июня

Министерство культуры и туризма Московской области объявило о скором завершении приема заявок на участие во II фестивале «Область танцевальных культур». Последний день приема заявок — 5 июня. В этом году фестиваль впервые открыт для танцоров уличных направлений со всей России.

Отборочные этапы фестиваля пройдут 6 июня в Красногорске на площади перед ДК «Подмосковье» и 7 июня в парке культуры и отдыха в Лобне. Участников и гостей ждет не только конкурсная программа, но и мастер-классы от известных танцоров мирового уровня.

Соревнования будут проводиться в нескольких номинациях для разных возрастных групп: «Брейкинг», «Хип-Хоп», «Хаус», «Паппинг». Также впервые в рамках проекта пройдет битва школ Подмосковья, победители которой отправятся на чемпионат мира Top of the Country 2026 в Китае.

Лучшие конкурсанты пройдут в финал и выступят на гала-концерте 6 сентября. Победители фестиваля получат возможность представить Россию на международных соревнованиях, включая Чемпионат мира от федерации WFADS, Чемпионат мира Top of the Country 2026 в Нингбо, Китай, и Фестиваль Summer Dance Japan в Осаке, Япония.

Оценивать выступления конкурсантов будет международное профессиональное жюри, в состав которого войдут NEOH (Южная Корея), IRON MIKE (Франция), WILLIS (Франция), QUICKSILVER (Китай), ISAKI (Япония), JIMMY (Россия) и другие эксперты.

Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте проекта.

Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и партнерском участии Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Информационный партнер фестиваля — Федеральный портал о танцах.