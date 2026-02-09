Завершение первого этапа капремонта в отделении лицея им. Менделеева

В третьем отделении лицея имени Д. И. Менделеева, расположенном на Бородинском проезде в городе Клин, строители близки к завершению первого этапа капитального ремонта. Работы выполнены на 90%.

Бригада из десяти рабочих уже демонтировала старый слой штукатурки со стен, а также покрытия потолков и полов на всех трех этажах здания. Из спортзала и столовой с совмещенным концертным залом убраны все элементы. Сейчас рабочие устраняют неровности на стенах, чтобы в середине февраля приступить к шпаклевке поверхностей.

Общая площадь здания, построенного в 1962 году, составляет 4134,8 квадратных метров. До конца декабря были демонтированы старые межкомнатные гипсолитовые перегородки и изношенная мебель. В кабинетах и коридорах сняли плитку, деревянный настил, линолеум и ламинат.

После утверждения архитектурного плана подрядчик приступит к демонтажу инженерных сетей и обновлению фасада, кровли, электрики, системы пожарной безопасности и установке видеонаблюдения. По завершении капитального ремонта во все помещения планируется завезти новую мебель и современное оборудование.

Открытие отделения лицея запланировано на 1 сентября текущего года благодаря государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национальному проекту «Молодежь и дети».