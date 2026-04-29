Завершение обновления Центрального теплового пункта № 22 в Видном
В городском округе Видное на проспекте Ленинского Комсомола подходит к концу модернизация Центрального теплового пункта № 22. Специалисты планируют полностью завершить работы к началу следующего отопительного сезона.
На прошлой неделе рабочие выполнили врезку новых труб для холодной воды, что потребовало временного отключения воды в шести жилых домах. Также были заменены старые насосы на новые модели, что улучшило качество горячей воды — ее систему перевели на современные теплообменники. Сейчас идет демонтаж устаревших элементов.
Бригаде еще предстоит выполнить отделочные работы: уложить плитку, сделать полы и завершить другие финишные этапы. Затем останется только провести пусконаладочные работы — настроить температуру и переключения насосов.
Все работы планируется закончить через два-три месяца.