Завершение обновления Центрального теплового пункта № 22 в Видном

В городском округе Видное на проспекте Ленинского Комсомола подходит к концу модернизация Центрального теплового пункта № 22. Специалисты планируют полностью завершить работы к началу следующего отопительного сезона.

На прошлой неделе рабочие выполнили врезку новых труб для холодной воды, что потребовало временного отключения воды в шести жилых домах. Также были заменены старые насосы на новые модели, что улучшило качество горячей воды — ее систему перевели на современные теплообменники. Сейчас идет демонтаж устаревших элементов.

Бригаде еще предстоит выполнить отделочные работы: уложить плитку, сделать полы и завершить другие финишные этапы. Затем останется только провести пусконаладочные работы — настроить температуру и переключения насосов.

Все работы планируется закончить через два-три месяца.