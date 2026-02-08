Завершение модернизации Луховицкой центральной районной больницы

В Луховицкой центральной районной больнице подходит к концу масштабная модернизация в рамках региональной программы развития здравоохранения. На данный момент капитальный ремонт выполнен в 60% помещений, и медицинский персонал начинает переезжать в обновленные корпуса.

Одним из значительных шагов стало обновление отделения реанимации. В учреждение поступило 12 современных электронных медицинских кроватей с пультами управления и функцией подъема, что соответствует высоким стандартам ухода за пациентами.

Кроме того, больница получила крупную партию специализированной мебели на общую сумму 43,6 млн рублей. Поставка включает медицинские шкафы, процедурные и компьютерные столы. Для персонала закуплены 72 новых шкафа, которые установят в специально оборудованной раздевалке в подвальном помещении.

Комплексное обновление инфраструктуры и оснащения создаст современные условия для лечения пациентов и работы медицинских сотрудников. Это часть системной работы по повышению качества и доступности медицинской помощи в округе.