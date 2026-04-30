Завершение капремонта в Звенигородской академии дзюдо запланировано на начало 2027 года

В Звенигородской академии дзюдо, расположенной в Одинцовском городском округе, продолжается капитальный ремонт. Здание, построенное в 2012 году, имеет площадь более 15 тысяч квадратных метров. Последние 10 лет перед началом реконструкции оно оставалось законсервированным.

По словам руководителя проекта компании «Трансстрой» Германа Поповицкого, на объекте активно ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Параллельно строители обрабатывают металлоконструкции здания огнезащитными составами.

Внутри здания продолжаются отделочные работы: заканчивается черновая отделка, а в некоторых помещениях уже идет чистовая — рабочие шпаклюют стены и кладут плитку. Подрядчик также приступил к фасадным работам и в мае планирует начать благоустройство территории.

На объекте трудятся 40 рабочих и трое сотрудников из инженерно-технического состава. После завершения реконструкции в обновленном здании откроются залы, раздевалки, зона питания. Главный зал станет многофункциональным и будет использоваться для проведения соревнований по дзюдо, мини-футболу, волейболу, гандболу и гимнастике.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».