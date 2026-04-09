Центр образования в Красноармейске капитально отремонтируют в этом году

В подмосковном Красноармейске Пушкинского городского округа продолжаются интенсивные работы по капитальному ремонту Центра образования №1, расположенного на улице Академика Янгеля, дом 31. Специалисты уже завершили демонтажные работы и активно занимаются фасадными, монтажом окон и инженерных систем, а также ведут отделочные работы.

Капитальный ремонт Центра образования проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Эти мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В процессе ремонта планируется обновить кровлю, утеплить и преобразить фасад и входную группу здания. Также будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Помимо этого, школа получит новую мебель и оборудование, а прилегающая территория будет благоустроена.

Открытие обновленного Центра образования запланировано на 1 сентября 2026 года.