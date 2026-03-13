Центр культуры в Старой Купавне отремонтируют в 2027 году

В городе Старая Купавна Богородского городского округа на улице Большая Московская, 116, продолжаются работы по капитальному ремонту Центра культуры «Акрихин». Пресс-служба регионального министерства стройкомплекса сообщила, что подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к отделочным.

В здании Центра 1981 года постройки, общей площадью 6336,2 квадратных метров, планируется обновить фасад и входную группу, провести кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Также будет произведена замена инженерных сетей, радиаторов, сантехнического оборудования, полов и потолков, окон и дверей. В рамках капитального ремонта планируется завезти новую мебель и благоустроить прилегающую территорию.

Все работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета. Завершить выполнение работ по данному объекту планируется в 2027 году.