Завершение капремонта школы №1 на Октябрьской улице — летом

Продолжается ремонт основного здания школы № 1 на Октябрьской улице. Уже выполнено более 50% строительных работ.

Специалисты активно монтируют инженерные коммуникации и устанавливают сантехнику. Строители не прекращают отделочные работы и возведение новых перегородок. В скором времени здание будет подключено к системам видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Благодаря реконструкции в школе появится информационно-библиотечный центр и новые площадки для реализации креативных проектов.

Капитальный ремонт планируют завершить в июле. Уже 1 сентября школа откроет свои двери для учеников, и начнется новый учебный год.

Финансирование работ осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы Московской области.