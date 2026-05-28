Завершение капитального ремонта Звенигородской академии дзюдо запланировано на начало 2027 года

В Одинцовском городском округе активно ведутся работы по капитальному ремонту Звенигородской академии дзюдо. Площадь здания, построенного в 2012 году, превышает 15 тысяч квадратных метров. Последние десять лет перед началом реконструкции оно находилось в законсервированном состоянии.

Руководитель проекта компании «Трансстрой» Герман Поповицкий сообщил, что сейчас на объекте ведутся работы как внутри здания, так и снаружи. По периметру здания рабочие монтируют вентилируемый фасад: укладывают утеплитель, натягивают мембрану и готовят поверхность для монтажа керамогранитных плит. Также снаружи идет подготовка к замене окон.

Внутри академии прокладываются пожарный водопровод и другие инженерные коммуникации, включая вентиляционную систему, системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, монтируются сети электроснабжения и слаботочная система. В ближайшие дни начнутся отделочные работы, включая окраску стен и монтаж потолочных систем.

На капитальном ремонте задействованы сегодня 45 рабочих и четверо сотрудников из инженерно-технического состава. После реконструкции в обновленном здании откроются залы, раздевалки, зона питания. В главном зале будут проходить соревнования не только по дзюдо, но и по мини-футболу, волейболу, гандболу и гимнастике.

Работы проходят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».